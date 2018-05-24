Pınar, MSA İş Birliği ile Türk Mutfağını Geleceğe Taşıyor

Yeni ürün geliştirmede kurulduğu günden bu yana tüketicinin beklentisinin ötesinde ilklere imza atan Pınar, MSA iş birliği ile Ar-Ge çalışmalarını geliştirmeye devam ediyor. Süt ve süt ürünleri alanında 5 yıl süreyle devam edecek anlaşma kapsamında Pınar, Türk mutfağını dünyada temsil edecek şeflerin en iyi eğitimi alabilmesini de hedefliyor. Aynı zamanda Pınar ürünleri ile MSA mutfağından çıkacak yeni tariflerin de MSA’nın genç şef adaylarına yeni mutfak yaklaşımları ve deneyimleri noktasında ilham kaynağı olması hedefleniyor.

“Sürdürülebilir Gelişim Sağlanacağına İnanıyorum”

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar “Bu önemli iş birliğinin yeni fırsatlar getireceğini özellikle nitelikli insan kaynağı yetiştirmede önemli görev üstlendiğini düşünüyorum. Birlikte sektör için daha fazla katkı yaratılacağına ve sürdürülebilir gelişim sağlanacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“En Kaliteli ve Doğru Ürünlerin Yeni Jenerasyonla Buluşmasını Hedefliyoruz”

MSA Kurucusu Mehmet Aksel ise iş birliği ile ilgili “MSA; genç şef adaylarını sektöre hazırlayan, bu süreçte kullanılan tüm ürün ve servislerde kaliteye azami önem veren bir eğitim kurumu. En kaliteli ve doğru ürünlerin yeni jenerasyonla buluşmasını hedefliyoruz. Pınar Süt ve Süt Ürünleri ile MSA birlikteliğinin iki markaya da nice katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

İlk Buluşma “Kendinle Fit Ol”

Pınar ve MSA iş birliği kapsamında gerçekleştirilen “MSA’da Kendinle Fit Ol” temalı etkinlikte Pınar Protein Ailesinin süt ve yoğurt ürünleriyle oluşturulan birbirinden farklı tarifler konukların beğenisine sunuldu. Katılımcılara Pınar Protein Ailesi hakkında detaylı bilgi verilirken; Pınar Protein Kakaolu Süt ile hazırlanan Chili Kakaolu Espressolu Süt; Pınar Protein Sade Yoğurt ile hazırlanan Ispanaklı Yoğurt Dip ve Pınar Protein Vanilya Aromalı süt ile hazırlanan Aloha Banana Smoothie ikram edildi. MSA eğitmen şeflerinin yarattığı “Yüksek Proteinli Menü”nün hazırlanması ile devam eden etkinlik boyunca eğitmen şefler, konuklara eşlik ederek yaratıcı tarifleri birlikte uyguladılar.



