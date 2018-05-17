Pınar Sabancı üçüncü çocuğuna hamile
İlhan Sabancı ile 2010 yılında dünyaevine giren Pınar Sabancı, üçüncü çocuğuna hamile
HALİL KALMUK/POSTA
Yalçın-Neslihan Sabancı’nın oğlu İlhan Sabancı, Ekim 2010’da Pınar Konca ile evlenmişti.
Pınar Sabancı 22 Mart 2014’te oğlu Yalçın’ı, 8 Aralık 2016’da kızı Arya’yı doğurmuştu.
ÜÇÜNCÜ ÇOCUK YOLDA
Duydum ki, Yalçın ve Arya’ya kardeş geliyormuş. 3’üncü çocuk yoldaymış.
İkişer yıl arayla hamile kalan Pınar Sabancı şu sıralarda İngiltere’deymiş.
Pınar Sabancı yaz sonunda bebeğini kucağına alacak.