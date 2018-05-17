Pınar Sabancı üçüncü çocuğuna hamile

İlhan Sabancı ile 2010 yılında dünyaevine giren Pınar Sabancı, üçüncü çocuğuna hamile

17 Mayıs 2018, Perşembe 07:19
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HALİL KALMUK/POSTA


Yalçın-Neslihan Sabancı’nın oğlu İlhan Sabancı, Ekim 2010’da Pınar Konca ile evlenmişti.

Pınar Sabancı 22 Mart 2014’te oğlu Yalçın’ı, 8 Aralık 2016’da kızı Arya’yı doğurmuştu.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK YOLDA

Duydum ki, Yalçın ve Arya’ya kardeş geliyormuş. 3’üncü çocuk yoldaymış.

İkişer yıl arayla hamile kalan Pınar Sabancı şu sıralarda İngiltere’deymiş.

Pınar Sabancı yaz sonunda bebeğini kucağına alacak. 

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