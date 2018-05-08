Piri Reis'e büyük ayıp!

Merve Duran

Amerika'yı gösteren ilk dünya haritası ve Kitab-ı Bahriye isimli kitabı ile tanınan Türk denizci ve kartograf'in Çanakkale kordon boyunda sergilenen heykeline kimliği belirsiz kişi veya kişilerce iç çamaşırı asıldı. Heykele asılan çamaşır çevredekiler tarafından fark edilerek kaldırıldı. Daha sonra durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptıktan sonra olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.(Mehmet ANDAÇ / Çanakkale)