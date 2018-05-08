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Piri Reis'e büyük ayıp!

Tarihimizin en ünlü denizcisi Piri Reis'in heykeline iç çamaşırlı çirkin saldırı! 

08 Mayıs 2018, Salı 09:26
Piri Reis'e büyük ayıp!
Amerika'yı gösteren ilk dünya haritası ve Kitab-ı Bahriye isimli kitabı ile tanınan Türk denizci ve kartograf Piri Reis'in Çanakkale kordon boyunda sergilenen heykeline kimliği belirsiz kişi veya kişilerce iç çamaşırı asıldı. Heykele asılan çamaşır çevredekiler tarafından fark edilerek kaldırıldı. Daha sonra durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptıktan sonra olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(Mehmet ANDAÇ / Çanakkale) 


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