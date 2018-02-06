Piri Reis Üniversitesi 10'uncu yılını kutluyor

İKİ OTURUMLU PANEL YAPILACAK

Senim Tanay

Piri Reis Üniversitesi; denizcilik, mühendislik ve iktisat alanlarında ihtisaslaşmış ve teknolojiye odaklı, özgüveni yüksek, katılımcı, bilgiye ulaşmasını bilen, sorgulayan bireyleri yetiştirme hedefiyle yoluna devam ediyor.Üniversitede Denizcilik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü bulunuyor. Üniversite ilk mezununu 2014 yılında verdi.Üniversitenin 10’uncu yılı nedeniyle yapılacak panelin açılış konuşmasını Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan yapacak.Panelde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka da protokol konuşması yapacak. Panelin birinci oturumu saat 10’da başlayacak. ‘Deniz Sevgisi’ başlıklı birinci oturumda Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, yazar, yapımcı, senarist, yönetmen ve oyuncu Gani Müjde ve oyuncu, yapımcı Necati Şaşmaz yer alacak.‘Denizcilik Mesleği: Denizci Nasıl Olmalı’ başlıklı ikinci oturumun moderatörlüğünü eğitim uzmanı gazeteci Abbas Güçlü yapacak. Bu oturumda PRU Mütevelli Heyeti Başkanı Metin Kalkavan, Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Pekin Baran, Emekli Oramiral Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı R. Bülent Bostanoğlu, YASA Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı ve YILPORT Holding Yönetim Kurulu Başkanı R. Yüksel Yıldırım yer alacak.