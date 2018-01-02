Pirinç kekler Japonya'da 2 kişiyi öldürdü (Moçi nedir?)

Japonya'da geleneksel yeni yıl kutlamaları kapsamında moçi (mochi) yani pirinç kek yerken boğulma tehlikesi geçiren 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan 2’si kurtarılamadı. Peki moçi nedir, moçi nasıl yapılır?

02 Ocak 2018, Salı 12:53
Pirinç kekler Japonya'da 2 kişiyi öldürdü (Moçi nedir?)
Gluten açısından zengin pirinçten yapılan moçi (mochi), Japonların yeni yıl menüsünde önemli bir yere sahip. Pirincin un haline getirilmesi ya da uzun süre kaynatılmasıyla hazırlanan moçi, ızgara yapılarak ya da et suyunda kaynatılarak tüketiliyor. Tatlı soya sosu ya da su yosunu ile servis edilen moçi, yapışkan olduğu için bütün olarak yenildiğinde insanların boğazına kaçıp solunuma engel olabiliyor.



Yapışkan yapısı ve boyutu göz önüne alındığında düzgün çiğnenmeden yutulursa boğulmaya neden olan kekler, özellikle çocuklar ve yaşlılar için tehlike oluşturuyor.

'KÜÇÜK PARÇALAR HALİNDE YİYİN' UYARISI

Her yılbaşından önce yetkililer, özellikle yaşlılara ve çocuklara moçiyi küçük parçalara bölerek yemeleri uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre moçi asla tek başına tüketilmemeli ve yutmadan önce iyice çiğnenmeli.

2014'ten 2015'e girerken moçiden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 9 olarak açıklanmıştı. Japon medyasına göre moçiden 2016'da 1 kişi, 2017'de ise 2 kişi öldü.

DHA-AA

 
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