Pirinç kekler Japonya'da 2 kişiyi öldürdü (Moçi nedir?)

'KÜÇÜK PARÇALAR HALİNDE YİYİN' UYARISI

Senim Tanay

Gluten açısından zengin pirinçten yapılanların yeni yıl menüsünde önemli bir yere sahip. Pirincin un haline getirilmesi ya da uzun süre kaynatılmasıyla hazırlanan moçi, ızgara yapılarak ya da et suyunda kaynatılarak tüketiliyor. Tatlı soya sosu ya da su yosunu ile servis edilen moçi, yapışkan olduğu için bütün olarak yenildiğinde insanların boğazına kaçıp solunuma engel olabiliyor.Yapışkan yapısı ve boyutu göz önüne alındığında düzgün çiğnenmeden yutulursa boğulmaya neden olan kekler, özellikle çocuklar ve yaşlılar için tehlike oluşturuyor.Her yılbaşından önce yetkililer, özellikle yaşlılara ve çocuklara moçiyi küçük parçalara bölerek yemeleri uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre moçi asla tek başına tüketilmemeli ve yutmadan önce iyice çiğnenmeli.2014'ten 2015'e girerken moçiden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 9 olarak açıklanmıştı. Japon medyasına göre moçiden 2016'da 1 kişi, 2017'de ise 2 kişi öldü.