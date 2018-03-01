Piston aşağı! Tornacıda söktürülen pistonlardan 633 bin Captagon hap çıktı

Adana'da polislerin şüphe üzerine durduğu kamyonetin kasasındaki pistonlara narkotik köpeği tepki verince ekipler aracı yakındaki sanayiye götürdü ve kasadaki pistonları indirip tornayla açtırdı. Saatlerce süren çalışma sonucu, pistonların içine gizlenmiş 633 bin 560 Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Geçtiğimiz yıllarda bir videoyla meşhur olan 'Piston aşağı' sözü adeta gerçek oldu

01 Mart 2018, Perşembe 10:24
Piston aşağı! Tornacıda söktürülen pistonlardan 633 bin Captagon hap çıktı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde uygulama yapan polisler, şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Sürücü Ali K. (43) ile oğlu Ömer K. (19), taşıdıkları tahta kasalarda su arıtma pompası ve piston olduğunu söyledi ancak narkotik köpeği tepki verdi.

Ekipler aracı en yakındaki metal sanayiye götürdü. Ağır çelik pistonları atölye getirip, torna makinesiyle açan ekipler, pistonlara gizlenmiş 633 bin 560 captagon uyuşturucu hapı buldu.


PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON LİRA


Saatlerce süren çalışma sonucu çıkartılan ve değerinin 10 milyon lira olduğu belirtilen haplar, çuvallarla taşındı. Polis, baba- oğlu gözaltına aldı.

'Piston aşağı' sözü bu videoyla meşhur olmuştu



Şüpheliler sorgularında, piston ve su arıtma cihazı içindeki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.



Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA)


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