Piyango onlara vurdu ama hayatları mahvoldu!

PİYANGOYU KAZANDI, EŞİNİ BOŞADI

İNTİHAR ETTİ

"UĞURSUZLUK GETİRDİ"

OĞLU TARAFINDAN BOĞAZINDAN BIÇAKLA KESİLDİ

PİYANGO İKİ KEZ VURDU ANCAK AYAKKABI BOYACILIĞI YAPIYOR

KOCASINI BOŞADI

KISA SÜREDE 5 KURUŞSUZ KALDI

CENAZESİNİ BİLE KALDIRAN OLMADI

"NEREDEN ALDIM O BİLETİ"

Adem Özdoğan

Milli Piyango çekilişlerinde günler öncesinden biletini alıp da heyecanla çekiliş anını bekleyen onlarca insan büyük ikramiyenin sahibi olunca, belki de kendini dünyanın en şanslı insanı hissediyor.Ekran başında büyük ikramiyenin sahibini izleyenler ise kendi biletlerine çıkmayan milyonlar için hayıflanıyor.Bir anda milyonların sahibi olanlar daha gösterişli bir hayatın hayallerini kursa da madalyonun her zaman diğer bir yüzü var.9 çocuk babası ve işsiz olan Ahmet Bayram’a, Milli Piyango’nun 2005 yılındaki çekilişinde, çeyrek biletine büyük ikramiye isabet etmişti. 1 milyon 250 bin TL kazanarak bir anda zengin olan Bayram, ilk iş olarak eşini boşadı.Sonrasında gece kulüplerine gitmeye başlayan Ahmet Bayram, tüm parasını kumarda yedikten sonra evinin banyosunda hayatına son vermiş olarak bulundu.Ordu’da 2003 yılında Sayısal Loto’dan tek başına 844 milyar lira kazanan çaycı Hayri Kaya, kazandığı parayı tüketince yeniden çaycılık yapmaya başladı. Kaya, sürekli şans oyunları oynadığını, 2003 yılında şanslı 6 numarayı bilerek büyük ikramiyeyi kazandığını belirterek, kazandığı paranın kendisine şans değil adeta uğursuzluk getirdiğini söyledi.10 trilyon TL’nin dörtte birini kazanan Yıldırım, ikramiye yüzünden kavga çıkaran oğlu tarafından boğazından bıçakla kesilerek yaralandı.Milli Piyango’dan 1982 ve 1984 yıllarında 2 kere büyük ikramiye kazanan "piyango tiryakisi" Mustafa Savgan da, paranın mutluluk getirmediği "talihli"lerden.Piyangodan kazandığı paranın çoğunu, "belki daha çok kazanırım" diye yine biletlere yatıran Savgan, şuanda iki büyük ikramiye kazanmış bir ayakkabı boyacısı olarak hayatını sürdürüyor. Savgan, "Ayakkabı boyacılığına başladım. Gene bilet alıyordum tabi. Cahildik biraz da. Çok bilet almaya başladım. Sonra paraları bitirdik. Hiç yatırım yapmadım. Cahillik vardı. Bilemedik ne iş yapacağımızı. İnsan bilemediği bir işe nasıl girişecek ki?" diye konuştu.Genelde büyük ikramiyeyi kazanan erkekler, ilk iş olarak karılarını boşar. Peki ya o kadar para bir kadına çıkarsa ne olur? Bir şey değişmiyor, sonuç yine aynı. 2003’te Yeşim Akyol’a o zamanın parasıyla 2 trilyon lira çıktı. Akyol, kavga etmeye başladığı 8 yıllık eşinden boşandı. Kocası, “Para çıkınca çok değişti” dedi.Samsun’da 17 yıl önce Milli Piyango’dan büyük ikramiye kazanan Süleyman Orhan’ın hayatı hiç de beklemediği şekilde değişti. Parayı aldıktan sonra talihsizlik peşini bırakmadı. Ticarete atıldı ancak yaptığı her işten zarar etti. Aklı başına geldiğinde artık çok geçti. Orhan, o zor günleri şöyle anlattı: “Helal olmadığını biliyordum. İkramiyeden geriye kısa sürede 5 kuruş kalmadı. Hiçbir hayrını görmedim. Üstelik daha önce alın terimle kazandığım birikimim de gitti. Tavsiyem, kimse umutlarını piyango biletine bağlamasın.”Mehmet Sarıoğlu’nun 1975 yılında aldığı Milli Piyango biletine ikramiye çıktı. Hiç evlenmeyen ve amelelik yaparak geçimi sağlayan Sarıoğlu’nun çeyrek biletine ikramiye çıkmasıyla birden hayatı değişti. O yıllardaki para ile 25 bin lira kazanan Sarıoğlu, bir anda zengin oldu. Çalıştığı işyerinden ayrılarak kayıplara karışan Sarıoğlu, İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerde parayı bitirdi. 83 yaşında vefat ettiğinde elinde avucunda hiçbir şey kalmamıştı. Cenaze giderleri yaşlılık maaşından temin edildi.Milli Piyango’nun 1990 yılbaşı çekilişinde 1 milyar 250 milyon lira kazanan Adanalı Cem Postacı, 6 yıl sonra oğlunu trafik kazasında kaybetti. “Talih kuşu bize huzur değil, felaket getirdi” diyen Postacı, “Kazandığım ikramiyeyle emlak işine girdim. Ardından iflas ettim. İşlerim bir dönem çok iyi gitti ancak hiç tanımadığım kişiler, akrabam olarak karşıma çıktı. Her şeyimi kaybettikten sonra şimdi yüzüme bakan yok. Yuvam dağıldı. Geriye emekli maaşım kaldı. Keşke o bileti almasaydım da o para çıkmasaydı” ifadelerini kullandı.(Milliyet)