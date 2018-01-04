15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Piyangonun KKTC'li talihlisi o parayla cami yaptıracak

Çeyrek bilete isabet eden Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin KKTC'li talihlisi Sedat Güney Öztürk, alacağı parayla Hatay Kırıkhan'da cami yaptıracağını açıkladı. Ancak Diyanet'in, ‘Piyango bileti almak kumardır ve haramdır' şeklinde fetvası bulunuyor. Bu parayla cami yaptırılıp yaptırılamayacağı da merak konusu oldu

04 Ocak 2018, Perşembe 18:09
Piyangonun KKTC'li talihlisi o parayla cami yaptıracak
Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin isabet ettiği dört çeyrek biletten birinin, KKTC’de Merit Casino’da krupiye olarak çalışan Sedat Günay Öztürk'e ait olduğu ortaya çıkmıştı. 


15 LİRALIK BİLETLE 15 MİLYON LİRASI OLDU


15 liralık çeyrek biletle 15 milyon liranın sahibi olan Sedat Günay Öztürk, KKTC'li gazeci Sefa Karahasan'a konuştu.

Aldığı parayla Hatay Kırıkhan'a cami yaptıracağını söyleyen KKTC'li talihli, "Ailem benim her şeyim. Para önemli değil. Kıbrıs’ta yaşamayacağım. Ege’de yaşam süreceğim. Çalıştığım Merit Grubu beni var etti. Patronlarıma ve müdürlerime teşekkür ediyorum" dedi.   

Krupiye ne demek? İşte krupiyenin yaptığı işKrupiye ne demek? İşte krupiyenin yaptığı iş
 

DİYANET'İN 'HARAMDIR' FETVASI VAR! 


Diyanet ‘Piyango bileti almak kumardır ve haramdır' demişti. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır” açıklaması yapmıştı.

Dolayısıyla piyangodan kazanılan parayla cami yaptırılıp yaptırılamayacağı da merak konusu oldu. 


BİLETİ BORÇLANARAK SATIN ALMIŞ


Sedat Günay Öztürk'ün bilet alacak parası olmadığı için seyyar satıcıya borçlanarak bilet aldığı ortaya çıkmıştı.


İKRAMİYEYİ KAZANINCA YAPTIĞI İLK PAYLAŞIM

 
Sedat Günay Öztürk, ikramiyeyi kazandıktan sonra Facebook hesabından 'Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı haberin olsun elhamdullah' yazdı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı
Werner Herzog kimdir? Filmi bitirdiğinde yaptığı şey hafızalarda...

Werner Herzog kimdir? Filmi bitirdiğinde yaptığı şey hafızalarda...
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir davasında ara karar açıklandı

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir davasında ara karar açıklandı
Başbakan Binali Yıldırım Orgeneral Hulusi Akar ile görüşüyor

Başbakan Binali Yıldırım Orgeneral Hulusi Akar ile görüşüyor
Şans Topu çekiliş sonuçları 3 Ocak 2018

Şans Topu çekiliş sonuçları 3 Ocak 2018

Son Dakika...Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı!

Son Dakika...Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı!
FETÖ'den tutuklu iş adamı Cahit Nakıboğlu'na tahliye

FETÖ'den tutuklu iş adamı Cahit Nakıboğlu'na tahliye
BBP lideri Mustafa Destici yangın sonrası makam odasını inceledi

BBP lideri Mustafa Destici yangın sonrası makam odasını inceledi
CHP'li vekil Murat Emir'den Hakan Atilla açıklaması

CHP'li vekil Murat Emir'den Hakan Atilla açıklaması
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat
Murat Hazinedar isyan etti: Eşim ve oğluma da yurtdışı yasağı konuldu

Murat Hazinedar isyan etti: Eşim ve oğluma da yurtdışı yasağı konuldu