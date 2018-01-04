Piyangonun KKTC'li talihlisi o parayla cami yaptıracak



15 LİRALIK BİLETLE 15 MİLYON LİRASI OLDU

Krupiye ne demek? İşte krupiyenin yaptığı iş

DİYANET'İN 'HARAMDIR' FETVASI VAR!



BİLETİ BORÇLANARAK SATIN ALMIŞ



İKRAMİYEYİ KAZANINCA YAPTIĞI İLK PAYLAŞIM

Yusuf Cevahir

Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin isabet ettiği dört çeyrek biletten birinin, KKTC’de Merit Casino’da krupiye olarak çalışan Sedat Günay Öztürk'e ait olduğu ortaya çıkmıştı.15 liralık çeyrek biletle 15 milyon liranın sahibi olan Sedat Günay Öztürk,'a konuştu.Aldığı parayla Hatay Kırıkhan'a cami yaptıracağını söyleyen KKTC'li talihli, "Ailem benim her şeyim. Para önemli değil. Kıbrıs’ta yaşamayacağım. Ege’de yaşam süreceğim. Çalıştığım Merit Grubu beni var etti. Patronlarıma ve müdürlerime teşekkür ediyorum" dedi.Diyanet ‘Piyango bileti almak kumardır ve haramdır' demişti. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır” açıklaması yapmıştı.Dolayısıyla piyangodan kazanılan parayla cami yaptırılıp yaptırılamayacağı da merak konusu oldu.Sedat Günay Öztürk'ün bilet alacak parası olmadığı için seyyar satıcıya borçlanarak bilet aldığı ortaya çıkmıştı.Sedat Günay Öztürk, ikramiyeyi kazandıktan sonra Facebook hesabından 'Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı haberin olsun elhamdullah' yazdı.