Piyasalarda vize coşkusu



İKİ AYIN EN DÜŞÜĞÜ



3.75 KRİTİK SEVİYE

ABD ile vize krizi çözüldü

Haber Merkezi

Amerika, 8 Ekim itibarıyla Türkiye’den yapılan vize başvurularını askıya almıştı. Bu karar öncesi 3.60’larda olan dolar, daha sonra hızla yükselişe geçmişti. Restleşmenin ve gerilen ilişkilerin sürmesi piyasalarda tansiyonu artırınca dolar 3.9815’le rekor kırmıştı. 19 Aralık’ta da vizede normale Ocak 2019’da dönüleceği dile getirilmişti.Ancak dün sürpriz açıklama geldi. ABD Büyükelçiliği vizede randevu kısıtlamasını kaldırdıklarını duyurdu. Bu yıl üst üste kırdığı rekorlarla gündemden hiç düşmeyen dolar, vize kararıyla 25 Ekim’den sonraki en düşük seviyesine geriledi.Gün içinde yüzde 1’den fazla düşen dolar 3.76’ya indi, günü 3.78’den kapadı. Euro da 4.57’den, 4.49’a kadar çekildi.Analistler, vize sorununun çözüme ulaşmasının TL varlıklara ilgiyi artırdığını belirterek, teknik açıdan dolarda 3.75 seviyesinin destek, 3.80 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.Vize krizinin yarattığı olumlu hava borsada da görüldü. Borsa da yüzde 2.08 değer kazanarak 114 bin 480 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.