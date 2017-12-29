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Piyasalarda vize coşkusu

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nden vize krizinin tamamen çözüldüğüne dair açıklama yapıldı. Büyükelçilik randevu kısıtlamasını kaldırdığını açıklamasından sonra piyasalarda hareketlilik yaşandı

29 Aralık 2017, Cuma 01:14
Piyasalarda vize coşkusu
Amerika, 8 Ekim itibarıyla Türkiye’den yapılan vize başvurularını askıya almıştı. Bu karar öncesi 3.60’larda olan dolar, daha sonra hızla yükselişe geçmişti. Restleşmenin ve gerilen ilişkilerin sürmesi piyasalarda tansiyonu artırınca dolar 3.9815’le rekor kırmıştı. 19 Aralık’ta da vizede normale Ocak 2019’da dönüleceği dile getirilmişti.


İKİ AYIN EN DÜŞÜĞÜ 


Ancak dün sürpriz açıklama geldi. ABD Büyükelçiliği vizede randevu kısıtlamasını kaldırdıklarını duyurdu. Bu yıl üst üste kırdığı rekorlarla gündemden hiç düşmeyen dolar, vize kararıyla 25 Ekim’den sonraki en düşük seviyesine geriledi.

Gün içinde yüzde 1’den fazla düşen dolar 3.76’ya indi, günü 3.78’den kapadı. Euro da 4.57’den, 4.49’a kadar çekildi.


3.75 KRİTİK SEVİYE


Analistler, vize sorununun çözüme ulaşmasının TL varlıklara ilgiyi artırdığını belirterek, teknik açıdan dolarda 3.75 seviyesinin destek, 3.80 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Vize krizinin yarattığı olumlu hava borsada da görüldü. Borsa da yüzde 2.08 değer kazanarak 114 bin 480 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

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