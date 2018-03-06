Pizza Hut yeni ayakkabbısı Pie Tops II'yi görücüye çıkarttı

Can Hakman

Pizza Hut, pizza siparişi verebileceğiniz Pie Tops ayakkabı modelinin yeni versiyonu Pie Tops II‘yi kullanıcıların beğenisine sundu. Ayakkabının esas alametifarikası elbette tek tuşla pizza siparişi verebiliyor olmak.Bluetooth ile mobil cihaza bağlanan ayakkabı, Pie Tops uygulaması aracılığıyla otomatik olarak sipariş verebiliyor. Böylece telefonu elinize dahi almadan pizza siparişiniz ayağınıza kadar geliyor. İki farklı renk seçeneği bulunan ayakkabılar kırmızı ve buğday tonlarına sahip. Erkek, kadın, genç demeden hemen her bedende çıkarılacak olan ayakkabılar yemek sonrası yürüyüşlerde de size eşlik edecek gibi.Yeni modelin selefinden farkı ise aynı zamanda televizyonu da durdurabilmesi. Böylelikle pizzanız kapıya geldiğinde kumanda arama derdi de ortadan kalkıyor. Tabii evde ayakkabı giyiyorsanız bu özellikler anlamlı hale geliyor. Her bir ayakkabı özel olarak Shoe Surgeon tarafından yapılmış. Pizza Hut bu ayakkabıları bu kez satışa çıkarmaya hazırlanıyor. 19 Mart haftasında hbx.com‘da satışa çıkacak olan ayakkabıların fiyatının ne olacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. İlk etapta 50 çift satılacağı duyurulurken, birkaç çift ayakkabının da sosyal medya üzerinden dağıtılacağı belirtildi.log.com.tr