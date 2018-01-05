'Pizza kilo yapmaz, öyle olsaydı İtalyanlarda kilo sorunu olurdu'

'PİZZA BİZDE LAHMACUN OLARAK TÜKETİLEN, ASLINDA PİDE OLAN GIDANIN FARKLI BİR BİÇİMİ'

'DÜZGÜN BİR HAMUR VE TAZE MALZEME İLE HAZIRLANIRSA DENGELİ BESLENME İÇİN FAZLASIYLA İDEAL'

Nazlı Erdol

Pizzanın besleyici olduğunu ve ince bir hamur üzerine taze malzeme koyularak yapılırsa dengeli beslenme için ideal olduğunu aktaran Dr. Yavuz Dizdar, şöyle konuştu:"Kullanılan malzeme bütün beslenme yaklaşımlarına göre fazlasıyla dengelidir. İnce hamur fazlayükü getirmez, domates sosu, peynir ve kullanılan sebzeler de diğer besleyici unsurları sağlar.gibi bileşenleri de sayarsanız pek 'fast-food' denemez. Bunun bir istisnası kullanılan sosis, sucuk gibi bileşenlerin kalitesiz olmasıdır. Zira malzemenin zengin olması pizzanın kaliteli olmasını sağlamaz. Ama iyi şarküteri ürünleri kullanıyorsanız zaten lezzet sorununuz yoktur. Kullanılan malzeme kaliteli, taze olursa kilo yapmaz. Öyle olsaydı İtalyanlar bol miktardatüketiyor, onlarda kilo sorunu olurdu.""Pizzayı evde yapmak en iyisi" diyen Dizdar, iyi malzeme kullanmaya özen göstermek gerektiğini vurguladı. Pizzanın hamburgerden açık ara üstün olduğunu söyleyen Dizdar, "bizdeolarak tüketilen, aslında pide olan gıdanın farklı bir biçimidir. Zincir hamburgercilerin sattığı ürüne göre çok çok daha iyi ve sağlıklıdır. Çünküaşırı işlemden geçiyor. Etler bozulmasın diye de özel işlem uyguluyorlar. Artık o et olmaktan çıkıyor" diye konuştu.Pizzanın abur cubur) yiyecek sınıfına koyulmaya çalışıldığını ama aslında öyle olmadığını dile getiren Dr. Dizdar, "İçerisinde yapay gıda yer almıyor, yer alamaz da çünkü sıcak tüketiliyor.her peynirle yapılamaz, tercih edilen türpeyniridir.özeldir, çünkü olgunlaşmamış olduğu için sütün tadını yansıtır, dolayısıyla hamurun ve üzerine konan malzemenin tadını baskılamaz.besleyicidir, düzgün bir hamurla üzerine taze malzeme koyarsanız dengeli beslenme için fazlasıyla idealdir" dedi.