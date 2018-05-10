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Pizza siparişi yakalattı: 131 gün sonra gözaltına alındı

Esenyurt'da geçtiğimiz yıl Aralık ayında lüks bir sitenin 7'nci katındaki günlük kiralık daireden düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Buket Şişek'i hastaneye bıraktıktan sonra kaçan sevgilisi Erhan M., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan 131 gün sonra yakalandı

Pizza siparişi yakalattı: 131 gün sonra gözaltına alındı
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmada, Erhan M’nin İstanbul Bağcılar Batışehir  Sitesinde bir dairede kaldığı yönünde bilgi alındı. Daireden pizza siparişi verildiği  belirlendi.  Polis verilen siparişe pizzacı rolünde giderek dairede kalan kişinin Erhan M. olduğunu kesinleştirdi ve operasyon düzenledi. Gözaltına alınarak sorgulanan Erhan M. İfadesinde “Ben salondaydım balkondan atladığını farkettim. Aşağı baktım yerde yatıyordu. Hemen aşağı indim, taksiyle hastaneye götürdüm. Hakkımda bazı olaylardan aranmam olduğu için kaçtım.” dediği öne sürüldü.
 

TAKSİCİ ŞÜPHELENİP GÖTÜRMEMİŞ


Üzerinde sahte kimlik çıkan Erhan M’nin hastaneden kaçarken bindiği taksicinin ifadesinde,”Çok telaşlısın bir olaya mı karıştın, birinden mi kaçıyorsun, ben seni götürmem.” diyerek taksiden indirdiği de ortaya çıktı.


 

MESAJI TESPİT EDİLMİŞTİ


Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Yaralama, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma suçlarının da arasında bulunduğu 12 ayrı suçtan kaydı, 5 suçtan da arandığı belirlenen  Erhan M’nin  Emniyette, cinayet suçlamasıyla sorgulandığı belirtildi.  Erhan M.'nin, Buket Şişek’in ölümünden bir kaç saat önce bir arkadaşına "Bedavadan kızı öldürtmeyin" mesajını geçtiği öne sürülmüştü. Olayın yaşandığı dairede yaklaşık yarım kilo uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçmişti.





 


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