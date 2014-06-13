PKK, AK Partili meclis üyesinin yeğenini kaçırdı

Kağızman ilçesi Akçay köyü yakınlarındaki petrol istasyonunda çalışan bir kişi, teröristlerce kaçırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akçay köyü Köprübaşı mevkisindeki AK Parti Kars İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Demir'e ait petrol istasyonuna araçlarıyla benzin alma bahanesiyle gelen bir grup teröristler, burada çalışan Ramazan Demir'i silah tehdidiyle yanlarına alarak kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Kaçırılan Ramazan Demir'in istasyon sahibi Mehmet Demir'in yeğeni olduğu öğrenildi.

AA

