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PKK Almanya'nın ekonomisine zarar veriyor

Alman kamuoyu, hafta sonu terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Köln başta olmak üzere bazı şehirlerde düzenlediği gösterilerin ekonomilerine verdiği zararı tartışıyor

PKK Almanya'nın ekonomisine zarar veriyor
Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin yüksek tirajlı gazetelerinden Express'in haberine göre, 27 Ocak'ta terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Köln'de düzenlediği gösteri kente milyonlarca euroya mal oldu.

GÖSTERİ NEDENİYLE ALIŞVERİŞ HACMİ AZALDI


Cumartesi günlerinin esnafın en fazla satış yaptığı günler olduğunun hatırlatıldığı haberde, gösteri nedeniyle şehir merkezinde alışveriş hacminin hafta sonu yüzde 25 oranında azaldığına dikkati çekildi.

'HERKES BU DURUMDAN ŞİKAYETÇİ'


Philipp J. Meckert imzasıyla yayımlanan haberde, "Her dört müşteriden biri cumartesi günü bu gösteri nedeniyle alışverişe çıkmadı. Köln esnafı ve çevre sakinleri bu gösterilerin daha ne kadar süreceğini sorguluyor ve herkes bu durumdan şikayetçi." ifadeleri kullanıldı.

24 BİN MÜŞTERİ KAYBI YAŞANDI


Köln'ün en işlek caddelerinden biri olan Schildergasse'de saatte ortalama 3 bin 400 kişinin alışveriş ettiği belirtilen haberde, gösteri nedeniyle cumartesi günü saat 12.00-19.00 saatleri arasında yaklaşık 24 bin müşteri kaybının yaşandığı ifade edildi.

Haberde, her müşterinin en az 50 euro harcadığının hesap edildiğinde toplam kaybın sadece bir cadde için 1,2 milyon euroya karşılık geldiği vurgulandı.

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