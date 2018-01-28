PKK Almanya'nın ekonomisine zarar veriyor

GÖSTERİ NEDENİYLE ALIŞVERİŞ HACMİ AZALDI

'HERKES BU DURUMDAN ŞİKAYETÇİ'

24 BİN MÜŞTERİ KAYBI YAŞANDI

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları Berlin'i karıştırdı

Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

Mine Bozkurt

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin yüksek tirajlı gazetelerinden Express'in haberine göre, 27 Ocak'ta terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Köln'de düzenlediği gösteri kente milyonlarca euroya mal oldu.Cumartesi günlerinin esnafın en fazla satış yaptığı günler olduğunun hatırlatıldığı haberde, gösteri nedeniyle şehir merkezinde alışveriş hacminin hafta sonu yüzde 25 oranında azaldığına dikkati çekildi.imzasıyla yayımlanan haberde, "Her dört müşteriden biri cumartesi günü bu gösteri nedeniyle alışverişe çıkmadı. Köln esnafı ve çevre sakinleri bu gösterilerin daha ne kadar süreceğini sorguluyor ve herkes bu durumdan şikayetçi." ifadeleri kullanıldı.Köln'ün en işlek caddelerinden biri olan Schildergasse'de saatte ortalama 3 bin 400 kişinin alışveriş ettiği belirtilen haberde, gösteri nedeniyle cumartesi günü saat 12.00-19.00 saatleri arasında yaklaşık 24 bin müşteri kaybının yaşandığı ifade edildi.Haberde, her müşterinin en az 50 euro harcadığının hesap edildiğinde toplam kaybın sadece bir cadde için 1,2 milyon euroya karşılık geldiği vurgulandı.