PKK/KCK operasyonlarında 15 tutuklama

Serap Belovacıklı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın İmralı’daki elebaşı Abdullah Öcalan’ın talimatıyla örgütün kent ve dağ kadrosuna eleman kazandıran sözde ‘İstanbul Kent Meclisi’ üyelerine yönelik 10 Ocak’ta operasyon düzenlemiş, 7 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.Örgüte üst düzey yönetici yetiştirmek için kurulan merkezlerde örgütsel eğitimlere katılarak ders verip, PKK adına ideolojik açıklamalarda bulunan ve bu doğrultuda çeşitli eylemlere katıldığı tespit edilen 46 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Saray’ına sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 15’i, ‘bölücü terör örgütüne üye’ olmak suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. 27 şüpheli için ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanırken, 4 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.İHA