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PKK'lı terörist Demot Rakka’da ‘Yalnız Kurt’ taktiğiyle eğitilmiş

DEAŞ-PKK/PYD terör örgütlerinin ittifakının en büyük ispatı Şırnak’ta ortaya çıktı. Büyükşehirlerde eylem yapma hazırlığındayken yakalanan Demot kod adlı teröristin Rakka’da ‘Yalnız Kurt’ taktiğiyle eğitildiği öğrenildi

PKK'lı terörist Demot Rakka’da ‘Yalnız Kurt’ taktiğiyle eğitilmiş
Terör ittifakı Şırnak Silopi’de yakalanan bir teröristin ifadeleri ve bağlantıları ile deşifre oldu. Irak ve Suriye’de ağır darbe alan PKK sansasyonel eylem için Demot kod isimle A.K.’yi Türkiye’ye gönderdi.  Silopi’de Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan A.K. eylem hazırlığındayken yakalandı. A.K’nin üzerinden Glock marka tabanca çıktı. Tabancanın kabza bölümünde bulunan şarjörden ayrı 1 mermi polisin dikkatini çekti.


AYRILMADAN ÖNCE EĞİTMİŞLER


Sorgula alınan Demot kod adlı A.K.’nin PKK’nın yalnız kurt eylemcisi olduğu ortaya çıktı. Terör örgütü tarafından eylem yapması için Türkiye’ye gönderilen A.K. eylem sonrası silahın kabzasında sakladığı 1 adet mermiyle de intihar edeceği ortaya çıktı. A.K.’nin üzerinde ne bir para nede bir irtibat numarası çıktı. Teröristin bağlantıları ve ifadeleri doğrultusunda terör örgütü PKK/PYD’ye Rakka’dan elini kolunu sallayarak salıverdiği DEAŞ’lıların ‘Yalnız Kurt’ eğitimi verdiği ortaya çıktı. İstihbarat birimleri her yerde sıkışan terör örgütü PKK’nın yeni eylem planlarından birini de bu eylem ölduğu yönünde tüm güvenlik noktalarını uyardı.


METROPOLLERİ KANA BULAYACAKTI


Rakka’da terör örgütü DEAŞ ile anlaşan terör örgütü PKK/PYD, DEAŞ’ın yalnız kurt eylem taktiğiyle eylem hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı. DEAŞ terör örgütünün Reina ve Avrupa ülkelerinde kullandığı ‘Yalnız Kurt’ eylem tarzını Rakka’dan ayrılmadan önce PKK’lı teröristlere de öğretmiş.


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