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PKK'lı terörist tankların yanında kendini patlattı

Afrin’in Al Hammam Köyü’nde DEAŞ taktiği kullanarak Türk tanklarına saldırmak isteyen PKK’lı canlı bomba askerler tarafından fark edilince vuruldu. Terörist tam o sırada kendini patlattı

PKK'lı terörist tankların yanında kendini patlattı
TSK’nın Afrin’deki terör varlığını sona erdirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sonucu sıkışan teröristler DEAŞ taktiklerini kullanmaya başladı.

Dün TSK’nın teröristlerden temizlediği Afrin’in Cinderes Beldesine bağlı Al Hammam köyündeki birliklere yapılan canlı bomba saldırısı kayıpsız atlatıldı.


TANKA ULAŞAMADAN


Cinderes’in batısında bulunan El Hammam köyündeki tanklara zarar vermek isteyen PKK/YPJ üyesi Suriyeli kadın canlı bomba emeline ulaşamadan askerler tarafından etkisiz hale getirildi.

Canlı bombanın Avesta Khabur kod adını kullanan 20 yaşındaki Halep doğumlu Zeluh Hemo olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre tanklara saldırmadan askerlerin fark ettiği YPJ’li Hemo vurulduğu sırada bombayı patlattı. Askerler ve ÖSO birliklerine mensup savaşçılardan kimse yaralanmazken, bölgedeki tanklar da zarar görmedi.


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