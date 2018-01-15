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PKK'lıların şehit ettiği asker memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Alp, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

PKK'lıların şehit ettiği asker memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp (21), Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Alp'in naaşı Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi morgundan alınarak önce Kozan ilçesine bağlı Hacıbeyli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin düzenleneceği Hacıbeyli Mahallesi Camisi'ne götürüldü.

Şehidin kalp hastası olan babası Mahmut Alp, yakınları ve sağlık görevlileri eşliğinde törenin düzenlendiği alana geldi. Anne Müşerref Alp ise "Kuzum, oğlum" diyerek gözyaşı dökerken şehidin kardeşi Çiğdem ise güçlükle ayakta durabildi.

Adana Müftüsü Hasan Çınar, cenaze namazına kadınların da katılabileceğini belirttikten sonra namazı kıldırdı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşındıktan sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.  


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