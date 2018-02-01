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PKK'nın bölge sorumlusu dahil 4 terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi
 

PKK'nın bölge sorumlusu dahil 4 terörist öldürüldü
Jandarma ekipleri, arananlar listesinde mavi kategoride bulunan ve terör örgütü PKK’nın sözde bölge sorumlusu olduğu belirtilen "Eylül" kod adlı Murat Üçer’i (33) yakalamak için çalışma başlattı.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR


Söz konusu teröristin Dernek Mahallesi Çalıkbükü mezrasında olduğunun tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyon sırasında, Üçer ve beraberindeki 3 PKK’lı terörist bindikleri araçla kaçmaya başladı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE ATEŞ AÇTILAR


Takip sonucunda Çeper mezrası civarında aracın önünü keserek "dur" ihtarında bulunan güvenlik güçlerine, teröristlerce silahla ateş açıldı.

Buna karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 4 terörist de etkisiz hale getirildi.


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