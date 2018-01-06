PKK’nın sitelerine Türk hackerlardan darbe

'BİR GECE ANSIZIN'

Mine Bozkurt

isimli hacker grubu, bölücü terör örgütü’yı övücü paylaşımlarda bulunan bazı internet sitelerine son yılların en büyük siber saldırısını gerçekleştirdi.Hainlere tarihi ayar veren hackerlar, söz konusu sitelerin ana sayfasına bölücü terör örgütünün sözde elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanarak Türkiye’ye getirilme görüntülerini de ekleyerek, "Bu site geçici olarak kapatılmıştır. Kalın kafalılara bu ince bir mesajdır! Sultan Alparslan Hack Tugayı. 1017’den beri bir gece ansızın" şeklinde mesaj paylaştı.