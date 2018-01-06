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PKK’nın sitelerine Türk hackerlardan darbe

Türk hackerlar son zamanlarda düzenlenen en büyük hacker operasyonuyla bölücü terör örgütü PKK yanlısı siteleri ve sosyal medya hesaplarını hackleyerek, hainlerin sanal alemde adeta köklerini kazıdı

PKK’nın sitelerine Türk hackerlardan darbe
Sultan Alparslan Hack Tugayı isimli hacker grubu, bölücü terör örgütü PKK’yı övücü paylaşımlarda bulunan bazı internet sitelerine son yılların en büyük siber saldırısını gerçekleştirdi.
 

'BİR GECE ANSIZIN'


Hainlere tarihi ayar veren hackerlar, söz konusu sitelerin ana sayfasına bölücü terör örgütünün sözde elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanarak Türkiye’ye getirilme görüntülerini de ekleyerek, "Bu site geçici olarak kapatılmıştır. Kalın kafalılara bu ince bir mesajdır! Sultan Alparslan Hack Tugayı. 1017’den beri bir gece ansızın" şeklinde mesaj paylaştı.
 


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