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PKK'nın sosyal medya yapılanmasına operasyon

Ankara'da terör örgütü PKK'nın sosyal medya yapılanmasına üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

PKK'nın sosyal medya yapılanmasına operasyon
Başkentte düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sosyal medya yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın sosyal medya yapılanmasına üye oldukları ve örgüt propagandası yapıldığı belirlenen hesapları kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yaplan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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