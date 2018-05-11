PKK'nın sözde Silvan sorumlusu yakalandı
Terör örgütü PKK'nın sözde Silvan sorumlusu Turgut Ç., eylem için geldiği Diyarbakır'da taksiye düzenlenen operasyonla yakalandı. Ç'nin üzerinden mühimmat ve krokiler çıktı.
Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre; İstihbarat birimlerinin yerini tespit ettiği Turgut Ç.’nin, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kayapınar İlçesi’nde düzenlenen operasyonla bir takside yakalandığı öğrenildi. Zanlı ile birlikte 1 tabanca, 2 şarjör ve 66 fişek ile krokilerin ele geçirildiği bildirildi. 5 eylemden arandığı belirlenen Turgut Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.