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PKK/PYD yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı

Fransa'nın Marsilya kentinde polis eşliğinde yürüyüş yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Türklerin yoğun olduğu bir mahallede taşkınlık çıkardı. Saldırdıkları Türk vatandaşlarından, biri ağır olmak üzere 4’ünü yaralayan terör örgütü yandaşlarına polis müdahalede bulunmadı.

PKK/PYD yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı
Fransa’nın çeşitli kentlerinden toplanarak güneyde bulunan Marsilya’da yürüyüş yapan PYD/PKK yandaşları, daha sonra taşkınlık çıkardı. Saint-Antoine Mahallesi’ne doğru yönelen terör destekçisi grup, bu bölgede bulunan Türk vatandaşlarına saldırdı. Saldırıda biri ağır olmak üzere 4 Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi.

PYD/PKK yandaşlarının tahrik ve taşkınlıkları karşısında sessiz kalan ve yeterli güvenlik önlemi almadığı kaydedilen Fransız yetkililerin, çıkan kavgaya da zamanında müdahale etmediği belirtildi.

Bölgede yaşayan Türk vatandaşları, Fransız polisinin PYD/PKK yandaşlarının yürüyüşüne eşlik ettiği ve yol boyunca güvenliklerini sağladığını ifade ederek, daha sonra meydana gelen saldırıda ise herhangi bir müdahalenin olmadığı bilgisini paylaştı.

    


GÖSTERİYE İZİN ÇIKMADI    


Fransa’nın kuzeybatısındaki Morlaix kentinde cuma düzenleneceği duyurulan gösteriye ise valilik tarafından izin verilmedi. Morlaix’in bağlı olduğu Finistere Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de terör örgütlerine karşı sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto etmek amacıyla bir dernek tarafından yapılan gösteri ve toplanma başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Açıklamada, başvuru izninin yasalar gereği aynı kentte yaşayan en az üç kişi tarafından talep edilmesi gerektiği hatırlatıldı. İzin talebinde şehre yabancı kişilerin imzalarının bulunduğu duyurulan açıklamada, bu nedenle başvurunun geri çevrildiği kaydedildi.

Aynı bölgede geçen hafta yapılan benzer bir gösteride PYD/PKK yandaşları taşkınlık çıkarmış ve çevredekilere saldırmıştı.


VALİLİKTEN SKANDAL DUYURU


Ülkenin doğusunda düzenleneceği belirtilen PYD/PKK yandaşlarının gösterisi hakkında Fransız makamlarından skandal ifadeler içeren bir duyuru yayımlandı.    Strazburg’da yapılacak gösteriye ilişkin Grand-Est Bölge Valiliğince bilgi verme amaçlı yayımlanan bildiride, “Öcalan’ın serbest bırakılması için bir gösteri düzenlenecektir. Bu nedenle şehirde bazı yollar kapatılacaktır” ifadeleri kullanıldı. Valiliğin bir terör örgütü elebaşı için bu tür ifadelere yer vermesi ve “davetiye gibi bir duyuru metni” yayımlaması tepki çekti.


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