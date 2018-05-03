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PKK şüphelileri sınırda yakalandı

Edirne'de terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu tespit edilen 3 şüpheli, Yunanistan sınırında gözaltına alındı

PKK şüphelileri sınırda yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda, NATO köprüsü yakınlarında yanlarında bebek de bulunan sırt çantalı 3 kişiyi Yunanistan'a yaklaşık 1,5 kilometre kala durdurdu.

Kimlik kontrolünde şüpheliler arasında, haklarında görülen davada adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest kalan Ayşegül A. (28), Aslan Can A. (31) ile Turan Ethem A'nın (29) olduğu tespit edildi.

Ayşegül A'nın, zabit katipliğinden hakkındaki soruşturma nedeniyle geçen yıl ihraç edildiği öğrenildi. Turan Ethem A'nın "terör propagandası yapma" ve "karşılıksız çek düzenleme" suçlarından yargılanmalarının devam ettiği belirtildi.

Şüpheliler, terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınırken, yanlarındaki bebek yakınlarına teslim edildi.


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