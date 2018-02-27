PKK'ya çalışan holdingleri ortaya çıkaran Türk reklamcının Twitter hesabı askıya alındı

TÜRK REKLAMCININ TWITTER HESABI ASKIYA ALINDI

Can Hakman

Türkiye, 20 Ocak günü, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu, başta terör ögütü PYD/YPG/PKK'ya korku salarken, örgütün en büyük destekçileri de endişeye kapıldı. Bu operasyonlar hakkında uluslararası reklamcıların yaptığı kara propaganda ve yalan haberlertarafından ortaya çıkarılıyordu. Ancakhiçbir gerekçe göstermeden İbiş’in hesabını askıya aldı.Teröre destek veren hesapların paylaşımlarına göz yumulurken, terör örgütü PYD/YPG/PKK için çalışan uluslararası holding ve reklamcıların kirli propagandalarını ortaya çıkaran Türk reklamcının hesabının dondurulması dikkatleri çekti. Çağlayan İbiş yeni bir hesap açtı ve kara propaganda yapan uluslararası kuruluşları ve terör destekçilerini açıklamaya devam ediyor.