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PKK'ya çalışan holdingleri ortaya çıkaran Türk reklamcının Twitter hesabı askıya alındı

Twitter, terör yandaşı bazı kullanıcılarının paylaşılarımlarına göz yumarken, terör örgütü PYD/YPG/PKK için çalışan uluslararası holding ve reklamcıların kirli propogandasını ortaya çıkaran Türk reklamcının hesabını askıya aldı

PKK'ya çalışan holdingleri ortaya çıkaran Türk reklamcının Twitter hesabı askıya alındı
Türkiye, 20 Ocak günü, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu, başta terör ögütü PYD/YPG/PKK'ya korku salarken, örgütün en büyük destekçileri de endişeye kapıldı. Bu operasyonlar hakkında uluslararası reklamcıların yaptığı kara propaganda ve yalan haberler Çağlayan İbiş tarafından ortaya çıkarılıyordu. Ancak Twitter hiçbir gerekçe göstermeden İbiş’in hesabını askıya aldı.

TÜRK REKLAMCININ TWITTER HESABI ASKIYA ALINDI


Teröre destek veren hesapların paylaşımlarına göz yumulurken, terör örgütü PYD/YPG/PKK için çalışan uluslararası holding ve reklamcıların kirli propagandalarını ortaya çıkaran Türk reklamcının hesabının dondurulması dikkatleri çekti. Çağlayan İbiş yeni bir hesap açtı ve kara propaganda yapan uluslararası kuruluşları ve terör destekçilerini açıklamaya devam ediyor.


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