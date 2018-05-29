Hani ilçesine bağlı Topçular köyünde bulunan karakola erzak ve malzeme taşıdığı belirtilen ve plakası ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen kamyon, saat 16.30 sıralarında PKK’lı bir grup terörist tarafından kırsal alanda durduruldu. Sürücüyü indiren teröristler, kamyonu ateşe verdi.Teröristler ardından sürücüyü kaçırdı.

KAMYON ŞOFÖRÜNÜ KAÇIRDILAR

Olayın duyulması üzerine kamyondaki yangını söndürmek için bölgeye giden itfaiye araçlarına da teröristler tarafından ateş açıldı.

Kamyon tamamen yandıktan sonra teröristlerin bölgeden kaçtığı öğrenildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve kaçırılan sürücünün kurtarılması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



