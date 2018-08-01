Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Patlamada, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya hayatını kaybetti. Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Sivas'ta son yolculuklarına uğurlanıyor.

OLAY NASIL OLDU?

Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.Hain saldırıda otomobili kullanan Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.Yaralı bebek, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, annesi Nurcan Karakaya'nın cesedi aynı hastanenin morguna alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek de kurtarılamadı.

EŞİNE SÜRPRİZ İÇİN GİTMİŞTİ

Olayın ardından ortaya çıkan bir detay ise yürek burktu. Nurcan Karakaya’nın bebeği Bedirhan ile birlikte üs bölgeye astsubay eşine doğum günü sürprizi yapmak için gittiği öğrenildi.



