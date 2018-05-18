Plajda 1 gün 1 gece partiye hazır mısınız?

Deniz, kum, güneş, müzik, dans ve yeme-içmenin bir arada olacağı festivalde; Byron the Aquarius, DJ Seinfeld, Marquis Hawkes, Pangaea, Seb Wildblood Türkiye’de ilk kez Sonic Swim’de çalacaklar. Ayrıca Aleksandır, Kerem Akdağ, Sevil Soylu ve Supu festivalin diğer DJ’leri arasında yer alacak.

Marquis Hawkes

Festivalin özgün imajının yaratıcısı ise yeni kuşağın en beğenilen illüstratörlerden George Greaves. Günün anısına üretilecek ve George Greaves’nin imajını taşıyan T-shirt ve çantalar ise alanda satın alınabilecek.

SABAHA KADAR DEVAM EDECEK

30 Haziran Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak olan festival, 1 Temmuz Pazar sabahı saat 09:00’a kadar devam edecek.

Alanın düzenlenişinden, sunulacak yeme-içme alternatiflerine ve müzik line-up’ına kadar her şeyi bir arada sunan bu festival katılımcılarını ertesi günün ilk ışıklarına kadar hem müzik hem de bir lezzet şöleni ile ağırlayacak.

Bu heyecan verici yaz festivaline katılmak için biletler Biletix’te.



