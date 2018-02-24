Plakasını tıraş köpüğüyle kapatan TIR şoförü cezadan kaçamadı

Konya’da yasak saatte şehir içine giren ve ceza yememek için plakasını tıraş köpüğüyle kapatan TIR şoförü 596 lira ceza yemekten kurtulamadı

Plakasını tıraş köpüğüyle kapatan TIR şoförü cezadan kaçamadı
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

YASAK SAATTE ŞEHİR İÇİNE GİRDİ


Şırnak’tan 27 DU 647 çekici plakalı TIR'ının bakımı için Konya’ya gelen Kamuran Ş.(35) TIR ve çekici araçların şehir merkezine girişinin yasak olduğu 07.00-22.00 saatleri arasında TIR'ının ön ve arka plakalarını tıraş köpüğüyle kapatarak şehir merkezine girdi.

POLİS FARK ETTİ


Ceza yememek plakasını kapatan TIR, mesai için görevli olduğu polis merkezine giden bir polis tarafından fark edildi.

Durumu merkeze bildiren polisin ihbarının ardından TIR şoförü Yeni İstanbul Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik polislerince durduruldu. Polis ekipleri TIR'ı güvenli bir alana çektikten sonra araçta arama yaptı.

TIR'da takılı olan 27 V 8494 plakalı dorsenin boş olduğu anlaşılırken, TIR şoförü Kamuran Ş.’ye plakayı okunmamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmaktan 488 lira, yasak saatte şehir içine girmekten ise 108 lira olmak üzere toplamda 596 lira para cezası kesildi.
 


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