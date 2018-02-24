Plakasını tıraş köpüğüyle kapatan TIR şoförü cezadan kaçamadı

YASAK SAATTE ŞEHİR İÇİNE GİRDİ

POLİS FARK ETTİ

Mine Bozkurt

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.Şırnak’tan 27 DU 647 çekici plakalı TIR'ının bakımı için Konya’ya gelen Kamuran Ş.(35) TIR ve çekici araçların şehir merkezine girişinin yasak olduğu 07.00-22.00 saatleri arasında TIR'ının ön ve arka plakalarını tıraş köpüğüyle kapatarak şehir merkezine girdi.Ceza yememek plakasını kapatan TIR, mesai için görevli olduğu polis merkezine giden bir polis tarafından fark edildi.Durumu merkeze bildiren polisin ihbarının ardından TIR şoförü Yeni İstanbul Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik polislerince durduruldu. Polis ekipleri TIR'ı güvenli bir alana çektikten sonra araçta arama yaptı.TIR'da takılı olan 27 V 8494 plakalı dorsenin boş olduğu anlaşılırken, TIR şoförü Kamuran Ş.’ye plakayı okunmamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmaktan 488 lira, yasak saatte şehir içine girmekten ise 108 lira olmak üzere toplamda 596 lira para cezası kesildi.