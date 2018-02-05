Plastik cerrahlar uyarıyor: Beyazlatayım derken yanmayın!

Nazlı Erdol

Lazer, asit ve kimyasal kullanımını gerekli kılan bu genital güzelleştirme operasyonu, erkekleri yanık, yara, ciltte gerilme ya da başta düşündüklerinin tam tersi bir sonuçla; daha koyu renk ya da benekli bir cinsel organla karşı karşıya bırakabilir.Genital prosedürler konusunda uzman olan İtalyan plastik cerrahAFP ajansına verdiği demeçte, “Gerekli olmadığı durumlarda uygulanmamalı diye düşünüyorum” dedi. Brambille, beyazlatma için kullanılan malzemelerin çok agresif olduğunu belirtirken, “Beyazlatma çok dikkat ettiğim hususlardan biri” ifadesini kullandı.Bu ay başında’ın başkenti’taki bir klinik, işlemi uygulamaya başladıklarından bu yana sadece altı ay içerisinde ayda 100 erkeğin penis beyazlatma operasyonu yaptırdığını açıklamıştı.'nınkentinden plastik cerrahde genital beyazlatma furyasını “toplumun pornografikleşmesine” bağlıyor. Boucher'e göre; penisin vücudun geri kalanından daha koyu renk olması gayet normal.Boucher'in vurguladığı bir başka konu ise penis beyazlatmada kullanılan lazer ve kimyasallara yönelik çok az bilimsel araştırma bulunması. Boucher, “Penis derisi, yüz ya da vücuttaki deriden farklı. İnce bir deri ve henüz tam olarak nasıl reaksiyon göstereceğini bilmiyoruz” dedi.Tayland Sağlık Bakanı da prosedüre ilişkin uyarıda bulunarak, “Tahrişe ya da enfeksiyona yok açabilir, hatta cinsel tatmin ve üremeye tehdit oluşturabilir” ifadelerini kullandı.