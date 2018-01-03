Playboy dergisi kapanıyor mu?

Nazlı Erdol

'ın aktardığına göre şirketin dönem CEO'su, ‘küçük basılı dergiden çok daha geniş' olan ‘dünyasına' yoğunlaşmayı planladığını açıkladı. Satışları son yıllarda hızla düşen dergiyi kapatmayı düşündüklerini söyleyen Kohn, "2018'de medya işinden marka yönetimine geçmeyi planlıyoruz" diye konuştu.Haberde, geçtiğimiz eylül ayında yaşamını yitirengrubunun kurucusu ve sahibi'in varisleriyle, şirket hisselerinin yüzde 35'inin satın alınmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü belirtildi.Gazete,'ın çoğunluk hissesine sahip olanşirketiyle, yaşadığı süre boyunca derginin yayınlanması konusunda anlaşma yapan Hefner'in ölümünden sonra şirketin medya sektöründen ayrılma sürecinin hızlanacağını, ancak derginin yayınlarına son verilmesi konusunda nihai kararın henüz alınmadığını kaydetti.Eylül 2017'de 91 yaşında yaşamını yitiren Hugh Hefner, 1953'te yayınlanan ilk Playboy dergisinin kapağını süsleyen efsane film yıldızı'nun yanında defnedilmek için 1992'de Los Angeles kentindeki'ndaki yeri 75 bin dolar karşılığında satın almıştı.