PlayStation 4, rekor satış sayısına ulaştı

Sony, oyun konsollarıyla oyun severleri kucaklamaya devam ediyor. Kasım 2013 yılında ilk kez piyasaya sunulan PlayStation 4, o günden bu yana büyük bir oyuncu kitlesine ulaşmış durumda. 2016 satış oranlarını paylaşan Sony, 2016 yılında tam 20 milyon daha PlayStation 4 oyun konsolu satarak, 60 milyon satış rakamına ulaştıklarını açıkladı. Bir önceki yıla göre oyun konsolu satışlarını 17.7 milyon olarak arttıran Sony, gelecek yıl nisan ayına kadar 18 milyon adet daha PlayStation 4 satışı yapmayı umduklarını da açıkladı.

Dünya çapında 60 milyon adet PlayStation 4 sahibi oyuncunun olması, kuşkusuz oyun dünyası açısından oldukça heyecanlandırıcı bir haber. Bir diğer heyecanlandırıcı konu ise, elbette Microsoft'un buna nasıl cevap vereceği olacak. Bilindiği gibi şimdilerde yeni oyun konsolu Project Scorpio'yu geliştirme aşamasında olan Microsoft, yeni konsoluna büyük umutlar bağlamış durumda. Kuşkusuz Xbox severler de aynı şekilde. 11 Haziran'da tanıtılması planlanan Project Scorpio, bakalım PlayStation 4 ve hatta PS4 Pro'ya nasıl bir cevap verecek.