Polikistik overiniz mi var? İşte gebeliği kolaylaştıracak 9 ipucu

1- HEMEN KİLO VERMEYE BAŞLAYIN

2-SADECE DİYET YAPMAYIN, DOĞRU VE YETERLİ BESLENİN

3-HAREKET EDİN, DİYET ASLA TEK BAŞINA YETERLİ OLMAZ

4-MEDİKAL TEDAVİ GEREKEBİLİR

5-DOĞUM KONTROL HAPLARI

6-TÜP BEBEK

7-CERRAHİ

8-STRES YÖNETİMİ

9- HER ZAMAN SORU SORUN VE YARDIM İSTEYİN

Senim Tanay

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen araştırmalar, bilimsel çalışmalar ve hasta tecrübelerinden yola çıkarak doğurganlığı artırmaya yardımcı olacak 10 önemli ipucu verdi:Aldığınız her kilo için ekstra çalışın. Vücut kitle indeksinizdeki hafif bir azalma bile gebelik şansınızı artıracaktır. Beraberinde insülin seviyesi ve androjenler de düşecektir. Hedefinizi ulaşılabilir tutun. Haftada 500 gr vermeniz bile mükemmel bir ilerlemedir.Sağlıklı diyet kavramını duymaktan bıkmış olabilirsiniz ama kolay kilo alma eğilimindesiniz. Üstelik başarılı bir tüp bebek tedavisinde bile beslenme çok önemli. Bütün gün salata yemeyin ama bir diyetisyenle çalışın. Karbonhidrat ve şekeri azaltın. Taze sebze, meyve ve lif ağırlıklı beslenin. Haftada bir diyetinizi değiştirin.İnsülin direnci ve şeker düzenlenmesi için egzersiz şarttır. Günde 30 dakika yürüyüş yapın. Aktif olun. Yumurtlama sorunları çabucak düzelmeye başlayacaktır.PCOS hastalarında akne sık görülür. Bununla da mücadele edin. Metformin hem insülini hem de testosteronu düşürür. Düzenli adetlerin ve ovulasyonun (yumurtlama) başlamasına yardımcı olur. Gebelik olasılığını artırır.Bu haplar adetleri ve hormonal durumu düzenlediği gibi gebelik olasılığını da artırır. İlacın bırakılmasını takip eden aylar gebelik şansının yüksek olduğu aylardır. Tüp bebek tedavisi öncesinde de doğum kontrol hapı kullanımının faydaları vardır.Kilo kaybı, tüylenmede azalma, düzenli adetlere rağmen hala gebeliğe ulaşılamadıysa tüp bebek seçeneğini düşünmek gerekir. Tüp bebek başarısı için de yukardaki maddeler önemlidir. Çünkü obezite ve glisemik sorunlar oosit (yumurta) kalitesini olumsuz etkiler ve tüp bebek başarısını olumsuz etkileyebilir.Başarısız tüp bebek uygulamalarını takiben kulağa pek hoş gelmese de “cerrahi” iyi bir çözüm olabilir. Laparoskopik olarak yapılan bu uygulamada lazer kullanılmaktadır. Bu yöntemle yumurtalık dokusundaki testosteron (erkeklik hormonu) üreten alanlar tahrip edilmektedir. Daha az testosteron, düzenli adet, düzenli ovulasyon demektir.Şüphesiz stres kötüdür. Üstelik çocuk sahibi olmayla ilgili güçlük de varsa hasta öfkeli ve bezgindir. Fakat bu durumu daha kötüleştirmekten başka işe yaramaz. Hobi, yürüyüşler ve masaj stresi alır tedavinin başarısını artırır.Aklınıza takılanları doktorunuza gittiğinizde sormaktan çekinmeyin. Hatalı bilgiler edinmektense kaynağından bilgi alın. Doğurganlık, mutlu çiftleri sever. Bunu asla unutmayın.