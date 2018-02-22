Polis, 700 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Mine Bozkurt

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu ecstasy hapları Adıyaman’a getirip piyasaya sürecekleri tespit edilen M.Ç, M.G.S., C.Y. isimli şahısların bulunduğu otobüsü, Adıyaman girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Şahısların valizlerinin içerisinden 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Şahıslardan M.Ç. ve C.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, M.S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.