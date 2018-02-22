Polis, 700 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Adıyaman’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 700 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
 

Polis, 700 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu ecstasy hapları Adıyaman’a getirip piyasaya sürecekleri tespit edilen M.Ç, M.G.S., C.Y. isimli şahısların bulunduğu otobüsü, Adıyaman girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Şahısların valizlerinin içerisinden 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI


Şahıslardan M.Ç. ve C.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, M.S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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