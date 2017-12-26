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Polis Akademisi'ne öğrenci alınacak

Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü'nde faaliyet gösteren "Kriminalistik" yüksek lisans programına 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için öğrenci alınacak
 

26 Aralık 2017, Salı 14:50
Polis Akademisi'ne öğrenci alınacak
Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü'nde faaliyet gösteren "Kriminalistik" yüksek lisans programına 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için öğrenci başvuruları kabul edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Polis Akademisi'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre Adli Bilimler Enstitüsü'nde faaliyet gösteren Kriminalistik yüksek lisans programına birinci öğretimden 10 öğrenci kabulü için adayların, yabancı dil sınavlarından en az 40, ALES'ten veya GRE/GMAT sınavlarından en az 55 puan almaları gerekiyor.

İlgilenenler, başvuru için istenen belgeler, aranan diğer şartlar ve sınav takvimine ilişkin bilgilere Polis Akademisinin www.pa.edu.tr adresinden ulaşabilecek.
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