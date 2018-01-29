Polis aracına çarpan otomobil alev alev yandı

İstanbul’da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak polis aracına çarptı. Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil alev alev yanarken, kazayı yara almadan atlatan sürücü polis merkezine götürüldü

Polis aracına çarpan otomobil alev alev yandı
Kaza, Kennedy Caddesi'nden Eminönü istikametinde meydana geldi. Sahil yolundan Eminönü istikametine giden otomobil sürücüsü Levent Y. tansiyonunun düşmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
 

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI


Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etsiyle yaklaşık 100 metre savrulan aracın motor kısmında yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Alev alev yanan araca müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olay sonunda polis ekipleri kazayı yara almadan atlatan sürücü Levent Y.’yi sorgulamak üzere polis merkezine götürdü.

(Ufuk Kıvık/İHA)


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