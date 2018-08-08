Polis banyoda yakaladığı tecavüz zanlısına kurşun yağdırdı!
ABD’nin Las Vegas kentinde bir tecavüz olayı şüphelisi, polis tarafından böyle öldürüldü
ABD'nin Las Vegas kentinde tecavüz zanlısı şüphelinin kaldığı evin etrafını saran güvenlik güçleri, adamı tam 16 saat boyunca ikna etmeye çalıştı. Zanlı teslim olmaya yanaşmayınca operasyonun düğmesine basıldı. Polis banyoda küvetin içinde yakaladığı tecavüz zanlısını vurarak öldürdü.
POLİS OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI
Olayın duyulmasının ardından ABD'de sosyal medyada polisin ölçüsüz şiddet kullandığı yorumları artınca polis olay anı görüntülerini yayınladı. Zanlıyı yakın mesafeden ateş ederek öldüren polisin üstündeki kamera görüntülerinin basınla paylaşılmasının ardından ise sosyal medyada tartışmalar alevlendi.