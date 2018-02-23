Polis define avcılarının peşine düştü

Büşra Kamış

Yazar Ahmet Yorulmaz’ın Osmanlı sadrazamlarından Cezayirli Hasan Paşa’nın Ayvalık’a gelip konakladığı ev olarak rivayet ettiği eski fidanlık bahçesinde yasa dışı kazı yapıldığına dair ihbarı değerlendiren ekipler, halen ünlü bir işadamına ait olduğu belirtilen tarihi evin içinde ve bahçesinde define avcılarının izini sürdü. Yarım saate aşkın bir süre ellerinde fenerlerle araştırma yapan KOM ekipleri kayda değer bir ize rastlayamadı. Polislerin gelmesinden sadece 5 dakika önces söz konusu bölgede bir otomobilin bulunduğu öne sürüldü. Bölgede araştırmalar sürüyor.