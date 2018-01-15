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Polis eski müdürüne FETÖ’den 9 yıl hapis

Tekirdağ'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ’ByLock’ kullandığı tespit edilerek, meslekten ihraç edilip, tutuklanan 3’üncü sınıf emniyet eski müdürü Murat Kocabıçak, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Polis eski müdürüne FETÖ’den 9 yıl hapis
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’u kullandığı belirlenen 3’üncü sınıf emniyet eski müdürü Kocabıçak, 2017 yılının haziran ayında tutuklandı. Kocabıçak, bugün Tekirdağ 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasına çıktı. Duruşmaya katılan Kocabıçak, savunmasında, yaklaşık 18 aydır tutuklu olduğunu belirterek, ’ByLock’ kullandığı iddialarını kabul etmedi. Kocabıçak, "29 yıldır emniyet teşkilatı içerisinde görev aldım. Emniyette görev aldığım süre içinde üslerim dışında, kimseden emir almadım. Bu ülkenin insanının hayrına olacak işler yaptım. Ülkeme zarar verecek hiçbir kuruluş içinde yer almadım. Kastım olmadan ülkeme zarar vermişsem özrü dilerim. Bu süreçte, her açıdan çok yoruldum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Murat Kocabıçak’ı ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.


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