Polis her yerde Merve'yi arıyordu! Yakalandı

Adana'da dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Merve Ç. (32), tutuklandı.

21 Mayıs 2018, Pazartesi 11:58
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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mersin, Konya ve Niğde'de çek ve senette sahtecilik yaptığı gerekçesiyle 5 ayrı davadan hakkında 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Merve Ç.'nin Adana'da bulunduğu belirledi. Çalışma başlatan polis, Merve Ç.'yi Barış Mahallesi'nde yolda yürürken gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Merve Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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