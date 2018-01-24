Polis köpeğini ısıran adam tutuklandı

Nazlı Erdol

Gazeteciliğin en bilindik klişelerinden olan "Köpek adamı ısırırsa haber olmaz; adam köpeği ısırırsa haber olur." deyişi bir kez daha gerçek oldu!'nineyaletinde bir adam, polis köpeğini ısırma suçundan tutuklandı.New Hampshire'ınbölgesinde yerel polis, silah sesi şikayetiyle gittikleri evde bekleyen ve ödenmemiş borçlar nedeniyle aranan iki kişiyi tutuklamak istedi.Boscawen Polis Departmanı'ndan Teğmen, iki kişinin da tutuklama direndiğini söylerken, "Biri tutuklanma kararına aşırı bir şekilde direndi ve görevli polis köpeğini ısırdı" dedi.Polis açıklamasına göre, kimliği açıklanmayan kişi, daha sonra şok cihazıyla sakinleştirildi veVeda adlı polis köpeğini ısırma ve tutuklanmaya direnme suçlarından tutuklandı.Killary, Veda isimli köpeğin olaydan sonra muayeneden geçtiğini ve göreve döndüğünü belirtirken, "Bir polis köpeğiyle ısırma yarışına girerseniz kazanamazsınız" dedi.