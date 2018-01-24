Polis köpeğini ısıran adam tutuklandı

Gazeteciliğin en bilindik klişelerinden olan "Köpek adamı ısırırsa haber olmaz; adam köpeği ısırırsa haber olur." deyişi bir kez daha gerçek oldu! ABD
'nin New Hampshire
eyaletinde bir adam, polis köpeğini ısırma suçundan tutuklandı.
New Hampshire'ın Boscawen
bölgesinde yerel polis, silah sesi şikayetiyle gittikleri evde bekleyen ve ödenmemiş borçlar nedeniyle aranan iki kişiyi tutuklamak istedi.
Boscawen Polis Departmanı'ndan Teğmen Jason Killary
, iki kişinin da tutuklama direndiğini söylerken, "Biri tutuklanma kararına aşırı bir şekilde direndi ve görevli polis köpeğini ısırdı" dedi.
Polis açıklamasına göre, kimliği açıklanmayan kişi, daha sonra şok cihazıyla sakinleştirildi ve K9
Veda adlı polis köpeğini ısırma ve tutuklanmaya direnme suçlarından tutuklandı.
Killary, Veda isimli köpeğin olaydan sonra muayeneden geçtiğini ve göreve döndüğünü belirtirken, "Bir polis köpeğiyle ısırma yarışına girerseniz kazanamazsınız" dedi.
DHA
Nazlı Erdol