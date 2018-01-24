Polis köpeğini ısıran adam tutuklandı

ABD'nin New Hampshire eyaletinde bir kişi K9 Veda adlı polis köpeğini ısırma ve tutuklanmaya direnme suçlarından tutuklandı

24 Ocak 2018, Çarşamba 13:43
Polis köpeğini ısıran adam tutuklandı
Gazeteciliğin en bilindik klişelerinden olan "Köpek adamı ısırırsa haber olmaz; adam köpeği ısırırsa haber olur." deyişi bir kez daha gerçek oldu! ABD'nin New Hampshire eyaletinde bir adam, polis köpeğini ısırma suçundan tutuklandı.

New Hampshire'ın Boscawen bölgesinde yerel polis, silah sesi şikayetiyle gittikleri evde bekleyen ve ödenmemiş borçlar nedeniyle aranan iki kişiyi tutuklamak istedi.

Boscawen Polis Departmanı'ndan Teğmen Jason Killary, iki kişinin da tutuklama direndiğini söylerken, "Biri tutuklanma kararına aşırı bir şekilde direndi ve görevli polis köpeğini ısırdı" dedi.

Polis açıklamasına göre, kimliği açıklanmayan kişi, daha sonra şok cihazıyla sakinleştirildi ve K9 Veda adlı polis köpeğini ısırma ve tutuklanmaya direnme suçlarından tutuklandı.

Killary, Veda isimli köpeğin olaydan sonra muayeneden geçtiğini ve göreve döndüğünü belirtirken, "Bir polis köpeğiyle ısırma yarışına girerseniz kazanamazsınız" dedi.

DHA


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