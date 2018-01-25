Polis otomobili denize düştü: 1 polis kayıp

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sivil polis devriye aracının denize düşmesi sonucu 1 polis kayboldu, 1 polis ise yaralı olarak kurtuldu

25 Ocak 2018, Perşembe 00:34
Polis otomobili denize düştü: 1 polis kayıp
Olay, Fatsa Limanında 23.00 sıralarında meydana geldi.

1 POLİS KAYBOLDU, 1 POLİS YARALI


Sivil polis otosu devriye sırasında denize düştü. Otomobilde bulunan 1 polis kaybolurken, 1 polis ise yaralı olarak kurtuldu. 

Yaralı polis Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ


Olay sonrası Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk de olay yerine geldi.

Kaybolan polisi bulmak ve otomobili çıkarmak için çalışma başlatıldı.

İHA


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