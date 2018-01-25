Polis otomobili denize düştü: 1 polis kayıp

1 POLİS KAYBOLDU, 1 POLİS YARALI

KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

Mine Bozkurt

Olay, Fatsa Limanında 23.00 sıralarında meydana geldi.Sivil polis otosu devriye sırasında denize düştü. Otomobilde bulunan 1 polis kaybolurken, 1 polis ise yaralı olarak kurtuldu.Yaralı polis Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay sonrası Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk de olay yerine geldi.Kaybolan polisi bulmak ve otomobili çıkarmak için çalışma başlatıldı.İHA