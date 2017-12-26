Polis yılbaşı öncesi fuhuşa karşı düğmeye bastı

FİRARİ 1 KİŞİ ARANIYOR

Mehmet Nuri Turan

Muğla Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’nce ’örgütlü suç olarak, fuhuş ve insan ticareti ile mücadele’ amacıyla çalışma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatla bugün sabah saatlerinde Bodrum merkezli Muğla, İzmir, Van ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.Operasyon kapsamında haklarında fuhşa aracılık ettikleri ve kadınları zorla fuhşa teşvik ettikleri ileri sürülen 15 şüpheliden 14’ü yakalandı.Firari olduğu belirlenen 1 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınanlar arasındaki fuhuş çetesinin lideri olduğu öne sürülen Ö.K.’nin üst aramasında fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 500 lira, 450 dolar, 435 euro, 1 ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirildi.Fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen yabancı uyruklu 7 kadın da ifadeleri alınmak üzere evlerinde yakalanıp, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.