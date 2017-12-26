SON DAKİKA

Polis yılbaşı öncesi fuhuşa karşı düğmeye bastı

Muğla ve ilçesi Bodrum başta olmak üzere toplam 4 ilde, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 7 kadın ile fuhuşa aracılık edip, yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladıkları ileri sürülen 14 kişi gözaltına alındı. Fuhşa aracılık ettiği belirlenen 1 kişinin daha arandığı bildirildi

Polis yılbaşı öncesi fuhuşa karşı düğmeye bastı
Muğla Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’nce ’örgütlü suç olarak, fuhuş ve insan ticareti ile mücadele’ amacıyla çalışma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatla bugün sabah saatlerinde Bodrum merkezli Muğla, İzmir, Van ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında haklarında fuhşa aracılık ettikleri ve kadınları zorla fuhşa teşvik ettikleri ileri sürülen 15 şüpheliden 14’ü yakalandı.

FİRARİ 1 KİŞİ ARANIYOR


Firari olduğu belirlenen 1 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınanlar arasındaki fuhuş çetesinin lideri olduğu öne sürülen Ö.K.’nin üst aramasında fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 500 lira, 450 dolar, 435 euro, 1 ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirildi.

Fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen yabancı uyruklu 7 kadın da ifadeleri alınmak üzere evlerinde yakalanıp, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
 
Ankara Çamlıdere'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var...

Ankara Çamlıdere'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var...

Bu fotoğrafla hafızalara kazınmıştı! Turan Tekcan tahliye edildi

Bu fotoğrafla hafızalara kazınmıştı! Turan Tekcan tahliye edildi
Trafik kazasında yaralandı hastaneye götürülürken ikinci kez kaza geçirdi

Trafik kazasında yaralandı hastaneye götürülürken ikinci kez kaza geçirdi
2 çocuğunun öldüğü olayda silahla ateş açan babaya tahliye

2 çocuğunun öldüğü olayda silahla ateş açan babaya tahliye
İki bina yerle bir oldu

İki bina yerle bir oldu
Bu da sahte içki fabrikası... Eğlence mekanlarıyla anlaşmışlar!

Bu da sahte içki fabrikası... Eğlence mekanlarıyla anlaşmışlar!
Çorum'da valilik bahçesinde hareketli dakikalar

Çorum'da valilik bahçesinde hareketli dakikalar
İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu

İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu
'Şirinler' üyesi adliyede

'Şirinler' üyesi adliyede
Kız öğrencilerin soyunma odasında cep telefonlu gizli çekim şüphelisi tutuklandı

Kız öğrencilerin soyunma odasında cep telefonlu gizli çekim şüphelisi tutuklandı
Trafo deposundan 500 elektrik sayacı çalındı

Trafo deposundan 500 elektrik sayacı çalındı