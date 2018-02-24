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Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, yürekler ağza geldi!

Samsun'da uygulama noktasından kaçmaya çalışan bir otomobili polislerin araba lastiklerine ateş ederek durdurmaya çalıştığı an, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

24 Şubat 2018, Cumartesi 13:26
Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, yürekler ağza geldi!
Samsun’un Atakum ilçesinde yapılan uygulamada, polisler şüphelendikleri 16 RCS 56 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polislerin "Dur" ihtarına uymayarak kontrol noktasından kaçmaya çalışan otomobil, uygulama yapan polisler tarafından lastiklerine ateş edilerek durdurulmaya çalışıldı. O anlar bir ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

YAYA OLARAK KAÇTILAR

Lastikleri patladığı halde otomobille olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler, daha sonra otomobili Yeşilkent Kavşağı’nda bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Otomobilin bırakıldığı yere gelen polisler, otomobil üzerinde ve çevrede çalışma başlattı.


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