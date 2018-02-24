Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, yürekler ağza geldi!

YAYA OLARAK KAÇTILAR

Senim Tanay

Samsun’un Atakum ilçesinde yapılan uygulamada, polisler şüphelendikleri 16 RCS 56 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polislerin "Dur" ihtarına uymayarak kontrol noktasından kaçmaya çalışan otomobil, uygulama yapan polisler tarafından lastiklerine ateş edilerek durdurulmaya çalışıldı. O anlar bir ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Lastikleri patladığı halde otomobille olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler, daha sonra otomobili Yeşilkent Kavşağı’nda bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Otomobilin bırakıldığı yere gelen polisler, otomobil üzerinde ve çevrede çalışma başlattı.