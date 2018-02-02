Polisin durdurduğu araçta 39 parça tarihi eser bulundu

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüphe üzerine Adapazarı-Bilecik yolu olarak bilinen D-650 Karayolu Hanlı Mahallesi mevkiinde bir aracı durdurdu.
39 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
Otomobilde arama yapan polis, 39 adet tarihi eser ele geçirdi. Araçta bulunan Y.K.(54), E.D.(44) ve K.T.(51) gözaltına alındı.
Ele geçirilen tarihi eserleri inceleyen Sakarya Müze Müdürlüğü görevlileri, eserlerin tamamının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğunu belirledi.
SAVCI SERBEST BIRAKTI
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.
Mine Bozkurt