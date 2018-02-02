Polisin durdurduğu araçta 39 parça tarihi eser bulundu

39 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

SAVCI SERBEST BIRAKTI

Mine Bozkurt

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüphe üzerine Adapazarı-Bilecik yolu olarak bilinen D-650 Karayolu Hanlı Mahallesi mevkiinde bir aracı durdurdu.Otomobilde arama yapan polis, 39 adet tarihi eser ele geçirdi. Araçta bulunan Y.K.(54), E.D.(44) ve K.T.(51) gözaltına alındı.Ele geçirilen tarihi eserleri inceleyen Sakarya Müze Müdürlüğü görevlileri, eserlerin tamamının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğunu belirledi.Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.