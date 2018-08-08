Polisin yakalayamadığı suçluyu inekler yakaladı

ABD'de çaldığı arabayla polisten kaçmaya çalışan adam, yakalanacağını anlayınca kaçışını yaya sürdürmek istedi. Polisler, olay yerinde bulunan inekler yardımıyla hırsızlık zanlısını yakaladı.

HAVADAN VE KARADAN TAKİPTE ZORLANDILAR

Florida'da çaldığı arabayla kaçan zanlı polislerin hem karadan hem de havadan sürdürdüğü takiple zor anlar yaşadı.

KAÇAN ADAMI KOVALAYIP, SIKIŞTIRDILAR

Bir süre sonra yaya olarak kaçmaya karar veren zanlıyı bir inek sürüsü çembere aldı. Kaçan adamı kovalayan ve bir süre sonra çitlerin yakınında sıkıştıran ineklerin bu yardımıyla polisler adamı kolaylıkla yakaladı.



