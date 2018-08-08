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Polisin yakalayamadığı suçluyu inekler yakaladı

ABD'de oldukça ilginç bir hırsız-polis kovalamacası yaşandı. Çaldığı arabayla polis ekiplerinden kaçmaya çalışan adamı inekler yakaladı

08 Ağustos 2018, Çarşamba 20:49
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ABD'de çaldığı arabayla polisten kaçmaya çalışan adam, yakalanacağını anlayınca kaçışını yaya sürdürmek istedi. Polisler, olay yerinde bulunan inekler yardımıyla hırsızlık zanlısını yakaladı.

HAVADAN VE KARADAN TAKİPTE ZORLANDILAR 

Florida'da çaldığı arabayla kaçan zanlı polislerin hem karadan hem de havadan sürdürdüğü takiple zor anlar yaşadı.

KAÇAN ADAMI KOVALAYIP, SIKIŞTIRDILAR

Bir süre sonra yaya olarak kaçmaya karar veren zanlıyı bir inek sürüsü çembere aldı. Kaçan adamı kovalayan ve bir süre sonra çitlerin yakınında sıkıştıran ineklerin bu yardımıyla polisler adamı kolaylıkla yakaladı.


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