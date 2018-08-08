Polisin yakalayamadığı suçluyu inekler yakaladı
ABD'de oldukça ilginç bir hırsız-polis kovalamacası yaşandı. Çaldığı arabayla polis ekiplerinden kaçmaya çalışan adamı inekler yakaladı
ABD'de çaldığı arabayla polisten kaçmaya çalışan adam, yakalanacağını anlayınca kaçışını yaya sürdürmek istedi. Polisler, olay yerinde bulunan inekler yardımıyla hırsızlık zanlısını yakaladı.
HAVADAN VE KARADAN TAKİPTE ZORLANDILAR
Florida'da çaldığı arabayla kaçan zanlı polislerin hem karadan hem de havadan sürdürdüğü takiple zor anlar yaşadı.
KAÇAN ADAMI KOVALAYIP, SIKIŞTIRDILAR
Bir süre sonra yaya olarak kaçmaya karar veren zanlıyı bir inek sürüsü çembere aldı. Kaçan adamı kovalayan ve bir süre sonra çitlerin yakınında sıkıştıran ineklerin bu yardımıyla polisler adamı kolaylıkla yakaladı.