15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Polisler, çocuğu 4 dilde ikna etmeye çalıştı

Antalya'da polis, evinde mahsur kalan Iraklı Birtanem Perihan’ın (5) kapıyı açması için Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça dillerini kullandı. Yaklaşık 2 saat boyunca ağlayan çocuk, polis tarafından kapı açılarak kurtarıldı.
 

15 Şubat 2018, Perşembe 21:12
Polisler, çocuğu 4 dilde ikna etmeye çalıştı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir apartmanın 4’üncü katında, bir çocuğun yüksek sesle ağladığını duyan vatandaşlar, polise haber verdi.


KAPIYI AÇMASI İÇİN UZUN ÇABA SARF ETTİLER


Olay yerine gelen polis ekipleri, sesini duydukları Birtanem Perihan’ın kapıyı açması için uzun süre çaba sarf etti. Önce çocuğa Türkçe kapıyı açması için çağrıda bulunan ekipler, daha sonra komşularından Perihan’ın Iraklı olduğunu öğrendi.


4 DİLDE İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞILDI


Polis, Arapça bilen başka bir meslektaşını arayarak yardım istedi. Telefondan Arapça konuşan polis, çocuğu kapıyı açması için ikna edemedi. Çocuğun Kürt kökenli olabileceğinin belirtilmesi üzerine Kürtçe bilen başka bir polis, Birtanem ile iletişim kurmaya çalıştı. Polis, İngilizce de çocuğun kapıyı açmasını istedi, ancak başarılı olamadı.
 

KAPIYI ARKADAN KİLİTLEMİŞ


Polisler, çocuğu 4 dilde ikna edemeyince bu kez çatıdan içeri girmeye çalıştı. Çatıdaki kapıların da kilitli olması üzerine çilingir ve itfaiyeye haber verildi. Anne Yasmin Perihan’a ulaşan polisler, kapıda beklediği esnada kızın ağabeyi Abdulkadir Latif okuldan geldi. Abdulkadir Latif, kapıyı anahtarıyla açmaya çalıştı ancak küçük çocuğun kapıyı arkadan da kilitlediği anlaşıldı.


 

POLİS SIKIŞAN PARMAĞINI ÖPTÜ


Ağabeyinin kapıyı açmaya çalışması esnasında Birtanem Perihan’ın parmağı kapıya sıkışınca küçük kız çığlık attı. Polis, uzun uğraş sonucunda kapının arkasındaki sürgüyü bıçakla açmayı başardı. Polis küçük kıza sarıldı ve sıkışan parmağını öperken, Birtanem korktuğunu söyledi.

Ailenin bir hafta önce bu eve taşındığı, anne Yasmin Perihan’ın turizm sektöründe çalıştığı işe gittiği için çocuğunu yalnız bıraktığı anlaşıldı.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Erdoğan, Huş ve Hafiftaş ailelerine taziye dileklerini iletti

Erdoğan, Huş ve Hafiftaş ailelerine taziye dileklerini iletti
EDS uygulaması başladı ama yokmuş gibi ihlal yaptılar

EDS uygulaması başladı ama yokmuş gibi ihlal yaptılar
Diyarbakır'da izinsiz gösteriye izin verilmedi

Diyarbakır'da izinsiz gösteriye izin verilmedi
Vergi dairesindeki patlamayla ilgili yeni detaylar

Vergi dairesindeki patlamayla ilgili yeni detaylar
E-devlet soyağacı sorgulamaya büyük ilgi (Nüfus altı-üst soy bilgisi sorgulama)

E-devlet soyağacı sorgulamaya büyük ilgi (Nüfus altı-üst soy bilgisi sorgulama)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yle görüştü
Rus sözcüden PKK yanlısı gazeteciye tokat gibi yanıt

Rus sözcüden PKK yanlısı gazeteciye tokat gibi yanıt
Erdoğan Tillerson görüşmesi başladı

Erdoğan Tillerson görüşmesi başladı
Nuray Hafiftaş'ın babası Sevdakar Hafiftaş ayakta zor durdu

Nuray Hafiftaş'ın babası Sevdakar Hafiftaş ayakta zor durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na telefon
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki saldırı için başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki saldırı için başsağlığı