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Polisler kaza yaptı: 1 polis şehit oldu

Siirt'ten Elazığ'a rapor için hasta getiren polislerin bulunduğu araç takla attı. Kazada 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

Polisler kaza yaptı: 1 polis şehit oldu
Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde Sivrice ilçesi yakınlarında meydana geldi.
 
Ali Teğin idaresindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp ters döndü.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU


Kazada, araç sürücüsü Ali Teğin hayatını kaybetti, polis memuru Recep Seven’de şehit oldu. Araçta bulunan diğer polis memuru Muhammet Mete Çalışkan ile Ahmet Teğin ise yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından şehit polis ile hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİSLER GÖREV BAŞINDAYDI 


Öte yandan polislerin Siirt'in Eruh ilçesinden zihinsel engelli Ahmet Teğin'i rapor için Elazığ Ruh ve Sinir Hastanesine götürmek için görevli olarak yola çıktığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


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