Polisten 'çığlık' maskeli gençlere müdahale

Nazlı Erdol

’nda sokak müzisyenliği yapan gençler, dikkat çekip harçlıklarını çıkarmak için ilginç bir yol seçti. Yüzlerine, '' (Scream) isimlinden sonra yayılan maskeyi takan gençler, gitar ve darbuka çalıp, hem oynadı hem de şarkı söyledi.Ancak sokak müzisyenlerine sivil bir polis memuru müdahale etti. Sokakta yüzü kapatan maskeyle dolaşılamayacağını ifade eden polis memuru, önce kimliğini gösterdi ve ardından da gençleri uyardı. Polisin uyarısını dinleyen sokak müzisyeni gençler de maskelerini çıkardı.