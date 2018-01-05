Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

SON DAKİKA

Polisten 'çığlık' maskeli gençlere müdahale

Kayseri’de 'çığlık' maskesi ile sokak müzisyenliği yapan gençlere polis müdahale etti. Gençler de uyarıyı dikkate alarak maskelerini çıkardı

Polisten 'çığlık' maskeli gençlere müdahale
Cumhuriyet Meydanı’nda sokak müzisyenliği yapan gençler, dikkat çekip harçlıklarını çıkarmak için ilginç bir yol seçti. Yüzlerine, 'Çığlık' (Scream) isimli korku filminden sonra yayılan maskeyi takan gençler, gitar ve darbuka çalıp, hem oynadı hem de şarkı söyledi.



Ancak sokak müzisyenlerine sivil bir polis memuru müdahale etti. Sokakta yüzü kapatan maskeyle dolaşılamayacağını ifade eden polis memuru, önce kimliğini gösterdi ve ardından da gençleri uyardı. Polisin uyarısını dinleyen sokak müzisyeni gençler de maskelerini çıkardı.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cemal Süreya, Kadıköy'de anılıyor

Cemal Süreya, Kadıköy'de anılıyor
Uzaylılar Alaska'da videosu sosyal medyayı coşturdu! (Alaska'da uzaylı istilası)

Uzaylılar Alaska'da videosu sosyal medyayı coşturdu! (Alaska'da uzaylı istilası)

Denizden buzdolabı çıktı

Denizden buzdolabı çıktı
220 kiloydu... 150 kilo verdi, görenler şaşkına döndü!

220 kiloydu... 150 kilo verdi, görenler şaşkına döndü!
Photoshop kurbanı oldular

Photoshop kurbanı oldular
Sahipsiz yavru köpekler için talep yağıyor!

Sahipsiz yavru köpekler için talep yağıyor!
Kolunda serumla kahvede iskambil oynuyor

Kolunda serumla kahvede iskambil oynuyor
Türkiye'nin en sakin şehirleri

Türkiye'nin en sakin şehirleri
Kangallar yerleşim yerine dadanan domuza acımadı

Kangallar yerleşim yerine dadanan domuza acımadı
Erkek arkadaşa sürpriz evlenme teklifi

Erkek arkadaşa sürpriz evlenme teklifi
2018'in merakla beklenen 10 filmi

2018'in merakla beklenen 10 filmi