Polonya asıllı Rus yarbay krizi aşılamadı: Herhalde biz gömeceğiz

Yarbay Rjepetski için özel mezar yeri ve anıt park oluşturacaklarını belirterek, “Vatandaşımız, bize verin” diyen Polonya ile “O zaman Polonya yoktu, bizim vatandaşımızdır, bir Hıristiyan köyündeki mezarlığa gömün” diyen Rusya arasında yürütülen diplomatik temaslardan sonuç alınamadı. Kurtulmuş ise Hürriyet’e, iki ülke arasındaki bu sorunun aşılamaması nedeniyle müzede koruma altında tutulmaya devam edilen Yarbay Rjepetski’nin durumuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:“Şu ana kadar iki ülke arasında yürütülen temaslardan bir sonuç alınamadı. Bu sorun aşılamadığı için de cenaze müzede tutulmaya devam ediyor. O kadar yıl mezarda çürümemiş adam müzede çürüyecek, en üzücü yanı bu. Sonuçta görülüyor ki biz burada toprağa vermek zorunda kalabiliriz. Çünkü ilanihaye müzede tutulamaz.”