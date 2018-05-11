Polonya asıllı Rus yarbay krizi aşılamadı: Herhalde biz gömeceğiz
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ardahan’daki inşaat kazısında üniformasıyla gömülmüş halde bulunan ve Rusya ile Polonya arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Kars Müzesi’nde koruma altında tutulan Polonya asıllı Rus yarbay Karl Karloviç Rjepetski için, “O kadar yıl mezarda çürümemiş adam müzede çürüyecek. Sonuçta biz burada toprağa vermek zorunda kalabiliriz” dedi.
“Şu ana kadar iki ülke arasında yürütülen temaslardan bir sonuç alınamadı. Bu sorun aşılamadığı için de cenaze müzede tutulmaya devam ediyor. O kadar yıl mezarda çürümemiş adam müzede çürüyecek, en üzücü yanı bu. Sonuçta görülüyor ki biz burada toprağa vermek zorunda kalabiliriz. Çünkü ilanihaye müzede tutulamaz.”